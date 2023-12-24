ЦАХАЛ близок к «полному оперативному контролю» на севере сектора Газа 24.12.2023, 22:02

Армия обороны Израиля расширяет операции в южной части сектора.

Представитель Армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что военные приближаются к полному «оперативному контролю» над северной частью сектора Газа. Это происходит на фоне того, как ЦАХАЛ продолжает расширять операции в южной части сектора.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Войска ЦАХАЛ продолжают наземные операции в Хан-Юнисе и в то же время готовятся расширить деятельность на дополнительные районы сектора с упором на его юг», – заявил Хагари.

По его словам, сейчас ЦАХАЛ находится на «заключительном этапе оперативного контроля» на севере Газа, когда войска борются с последним батальоном ХАМАС, действующим в районах Дарадж и Туффа города Газа.

Хагари отметил, что военные все еще борются с ХАМАСом в других районах северной части Газы, хотя и с «меньшей интенсивностью».

«Мы практически полностью контролируем северную часть сектора Газа», – добавил он.

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