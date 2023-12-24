Жительницу Светлогорска шокировал подарок от профкома 3 24.12.2023, 22:21

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Видео распаковки вызвало активную дискуссию.

Белорусы в тиктоке хвалятся тем, какие сладкие подарки им дали для детей на работе. Но не всем посчастливилось получить хороший набор конфет. Одна из сотрудниц детского сада в Светлогорске рассказала, что ее ребенку профком подарил две дешевые шоколадки Alpen Gold.

Блогерша сняла распаковку подарка от профкома — но видео под новогоднюю музыку получилось очень коротким. Ведь в маленьком пакетике даже и показать было нечего.

«Новогодний подарок детям!!! Работникам детского сада г. Светлогорска!!! СПАСИБО ПРОФКОМУ!!!» — судя по количеству восклицательных знаков в подписи к ролику, подарок женщину скорее оскорбил, чем порадовал.

За два дня видео набрало почти полмиллиона просмотров и вызвало активную дискуссию. Конечно, нашлись те, кто начал писать, что надо радоваться тому, что дали хоть что-то. «Что не так? Чего вы ждали?» — поинтересовалась одна из комментаторов. Получив ответ от автора видео: «Подарок в коробочке, хотя бы 500 грамм», — она, кажется, обиделась и написала: «Хотя бы? Могли бы ничего не подарить».

Другие возмущались, что за год перечисляют в профком членскими взносами намного большую сумму, чем стоимость двух шоколадок.

«Нам на Новый год не дарили подарки. Аргументом было то, что собирают на путевку для всего коллектива на экскурсию. Спойлер: никуда мы не поехали и подарков нет», − пожаловалась еще одна комментатор.

Появились в комментариях и те, кто сам работает в профкоме. Одна женщина предложила блогерше занять место председателя профкома и в следующем году подарить каждому сотруднику по «Феррари». «Сама с этим сталкивалась. Пока выплатишь на рождение, на юбилей, на похороны, денег совсем не остается, а еще оставить на 23 февраля и 8 Марта тоже нужно», − добавила она.

Еще одна сотрудница профкома также пожаловалась: «Я председатель, доплаты за это не получаю. Из помощников только казначей, все остальное сама. Достало ужасно. Сейчас до Нового года давали сертификаты на 300 рублей, это не считая конфет детям и билетов, и то некоторые возмущались, что можно было и в другой магазин, этот не нравится».

Кто-то посоветовал блогерше выйти из профкома, но она ответила, что это невозможно. Другие комментаторы начали делиться собственным опытом:

«Возможно, но этому будут препятствовать и угрожать увольнением: «Я после первого года работы в детском саду вышла из профсоюза. Из конфет были практически все сосульки, еще и на пакет фасовочный надо было сдать», «На контракте не сильно выйдешь, если хочешь работать. Начальника накажут. Взносы идут 60% на нужды профсоюза, 40% в райком профсоюза», «У нас как только выйдешь, сразу лишаешься всех премий и надбавок».