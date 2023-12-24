В Кремле обсуждают план эвакуации авиации из оккупированного Крыма 1 24.12.2023, 22:31

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ВСУ демонстрируют свою боеспособность в небе и без использования американских истребителей F-16.

Власти России рассматривают вопрос эвакуации российских авиационных подразделений с временно оккупированного Крыма. Подробности в эфире телеканала FREEДОМ сообщил Сергей Братчук, глава Общественного совета при Одесской ОВА, представитель Украинской добровольческой армии «Південь».

Украинские войска и в дальнейшем будут уничтожать врага. Как отметил Братчук, ВСУ демонстрируют свою боеспособность в небе и без использования американских истребителей F-16.

«Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, Воздушных сил», — оценил ситуацию на полуострове эксперт.

Руководитель Общественного совета при Одесской ОГА отметил, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде РФ. Четких прогнозов относительно сроков он делать не стал, но отметил, что эвакуация подразделений Воздушных сил РФ будет реализована, когда Украина получит истребители F-16.

«Вопросы эвакуации могут перейти в практическую плоскость», — сообщил он.

Братчук добавил, что сегодня в украинских войсках еще нет паритета с Вооруженными силами России именно в небе. Он назвал эту ситуацию временной. По его мнению, авиационный компонент украинских сил станет мощнее и активнее, что является вопросом времени.

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