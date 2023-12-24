Не только Sea Baby: в СБУ впервые показали новый морской дрон «Мамай» 24.12.2023, 23:21

Разработку назвали самым быстрым объектом в Черном море.

Страх на российские суда в Черном море наводят не только украинские дроны Sea Baby. Успешные операции в акватории осуществляют также надводные беспилотники Службы безопасности Украины «Мамай».

Как пишет obozrevatel.com, об их разработке в пресс-службе Службы безопасности Украины рассказали впервые. Там назвали разработку самым быстрым объектом в Черном море, который может разгоняться до 110 км/ч.

В то же время «Sea Baby» – это не просто военно-морской дрон. Как говорит Василий Малюк, это многоцелевая платформа, которая сегодня используется эффективно. В частности, с помощью этих БПЛА были атакованы Крымский мост и другие вражеские объекты.

Благодаря их участию в операциях, СБУ изменила философию проведения военно-морских операций. В частности, в октябре 2022 года спецслужба атаковала вражеские корабли в Севастопольской бухте, поразив четыре военных судна, среди которых фрегат «Адмирал Макаров». В этом году дроны СБУ поразили:

– ракетоносители «Самум» и «Павел Державин»,

– танкер «SIG»,

– десантный корабль «Оленегорский горняк»,

– нанесли повреждения крупному военному буксиру «Николай Муру»,

– и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю «Владимир Козицкий».

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