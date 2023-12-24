Нетаньяху объявил об усилении боевых действий в Секторе Газа 24.12.2023, 23:50

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Война будет продолжаться до полного уничтожения террористической организации ХАМАС.

Израиль усиливает боевые действия на территории сектора Газа. Война будет продолжаться до полного уничтожения террористической организации ХАМАС.

Об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

«Граждане Израиля мы углубляем военные действия в Секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАСом. Это единственный путь вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», - заявил израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что война займет время, но военные, народ и правительство полны решимости бороться до конца.

«У войны есть цена, очень тяжелая цена - жизнь наших воинов-героев. Мы делаем все, чтобы сохранить их жизнь. Но одного мы не сделаем: мы не остановимся, пока не добьемся победы», - сказал он.

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