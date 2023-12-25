Изменит ли Путин позицию по войне после выборов? 25.12.2023, 2:15

Поддержка войны среди обычных россиян падает.

Россия не намерена прекращать войну в Украине и уж тем более не стремится к переговорам. И нет оснований полагать, что после президентских выборов, которые запланированы на 2024 год, взгляды Путина изменятся.

Такое мнение выразил новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф, передает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Вместе с тем он добавил, что поддержка войны среди обычных россиян падает.

«Путин только что еще раз подтвердил свои военные цели, он вообще не желает вести переговоры. Нет никакого повода предполагать, что после президентских выборов в России в 2024 году Путин может изменить свое отношение», — утверждает немецкий дипломат.

Что касается западных санкций, то, по мнению посла ФРГ в России, то они действуют. И дальнейшее их ужесточение может быть эффективным, но это не «выключатель света».

«Вы не можете ввести санкции и в тот же момент поменять поведение подпадающей под них стороны. Однако штрафные меры предназначены для того, чтобы максимально повысить цену за определенные действия, и в случае с Россией можно считать доказанным, что так и происходит», — подчеркивает дипломат.

В то же время Ламбсдорфф добавил, что россияне стали меньше поддерживать войну. На смену этому постепенно приходит «нечеткое стремление к миру» и желание вернуться к нормальной жизни. Во всяком случае, об этом свидетельствую данные соцопросов, которые проводят в РФ.

Больше всего россиян беспокоят инфляция и ограничения на передвижения по миру из-за санкций. Это лишь усиливает тенденцию антиподдержки войны.

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