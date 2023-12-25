Диетолог назвала «волшебный» напиток, с которого нужно начинать каждое утро 25.12.2023, 5:17

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Он имеет огромное количество преимуществ для здоровья.

Диетолог Эйслинн Кембридж рассказала о напитке, который окажет «волшебный» эффект, если употребить его первым делом утром.

Об этом сообщает Mirror.

Этот совет вряд ли удивит знатоков, потому что он крайне прост – нужно всего лишь употреблять теплую воду с лимоном. Это сочетание уже длительное время рекомендуют в качестве усилителя гидратации.

По словам Кембридж, у этого напитка огромное количество преимуществ для здоровья.

«Есть одна вещь, которую абсолютно каждый должен делать с той минуты, как он просыпается утром, и это пить воду, она увлажняет ваше тело и снижает кровяное давление. Если вы хотите получить энергию и чувствовать себя хорошо, выпейте чашку теплой воды с выдавленной в нее половинкой лимона. Это похоже на волшебство», – поделилась она.

Разумеется, не только благодаря теплой воде с лимоном можно почувствовать себя бодрым в начале дня. Чтобы достичь желаемого эффекта, рекомендуется также правильно за собой ухаживать перед сном.

Так, по словам диетолога, между последним большим приемом пищи и временем, когда человек идет спать, должно пройти как минимум три часа. Это позволит телу полностью переварить пищу перед ночным отдыхом.

Если поесть и попытаться уснуть спустя час-два, то это спровоцирует хаос в организме, ибо мы лишаем тело возможности как переварить пищу, так и отдохнуть и восстановиться. Это навредит не только сну, но и пищеварению и настроению.

Эксперт также рекомендует отказаться от искусственных подсластителей, потому что они вредят здоровью. В частности, напитки, рекламируемые как «диетические», содержат организмы, которые вредят нашему кишечнику больше, чем обычный сахар.