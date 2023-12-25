Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово 25.12.2023, 8:34

Впервые праздновать в этот день будут и некоторые белорусские православные.

Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.

Примечательно, что белорусский православный приход Вильнюса, который относится к Вселенскому патриархату, впервые будет отмечать Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря, а не 7 января.

Напомним, белорусский православный приход Вселенского патриархата появился в Вильнюсе в апреле нынешнего года. Тогда два священника Белорусской православной церкви протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта перешли под юрисдикцию Вселенского патриархата.

В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.