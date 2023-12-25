Белорусы проигнорировали анкеты властей, раздаваемые на границе

Белорусы проигнорировали анкеты властей, раздаваемые на границе1
- 25.12.2023, 9:11
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Заполнены лишь 60,8%.
В октябре 2023 года было проведено выборочное обследование физлиц в автодорожных пунктах пропуска через госграницу Республики Беларусь и распространено 3298 анкет в 6 автодорожных пунктах пропуска. Из общего количества распространенных анкет было заполнено 2005 анкет (60,8%). Как мы видим, белорусы неохотно делятся с режимом какой-либо информацией, пишет myfin.by.
Среди лиц, пересекающих границу, нерезиденты Республики Беларусь составили 56,7%. Они заполнили 1137 анкет. Граждане РБ заполнили 868 анкет.
В период проведения обследования 49,4% от общего числа лиц, въехавших в Республику Беларусь, отразили ввоз товаров (530 из 1070 человек). Вывоз товаров отметили 49% из числа опрошенных лиц, выехавших за пределы РБ (458 из 935 человек).
Ввоз товаров осуществлялся преимущественно из Польши (64,3% от общей стоимости товаров, ввезенных в РБ во время проведения обследования) и Литвы (34,5%).
Как сообщает Белстат, основными видами ввозимых товаров были:
телевизоры (ввезено в среднем на $620 на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара);
компьютерная техника и средства связи ($522);
электрическая бытовая техника ($297);
шины и колеса ($207);
электроинструмент, бензопилы ($177);
автозапчасти ($149);
мебель, матрасы, осветительные приборы ($139);
строительные материалы ($126);
сантехника ($124).
Кроме того, ввозились одежда ($83), игрушки, игры, спортивный инвентарь ($72), обувь ($68), парфюмерные и косметические средства ($56).
Вывоз товаров из Беларуси осуществлялся главным образом в Литву (58,7% от общей стоимости вывезенных товаров) и Латвию (23,5%).
Основными видами вывозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (вывезено в среднем на $525 на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара), мебель, матрасы, осветительные приборы ($155), электрическая бытовая техника ($124).
Также вывозились и другие товары, в том числе автозапчасти ($44), бензин и дизельное топливо ($42), продукты питания ($35), лекарственные средства ($31).