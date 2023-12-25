Белорусы проигнорировали анкеты властей, раздаваемые на границе 1 25.12.2023, 9:11

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Заполнены лишь 60,8%.

В октябре 2023 года было проведено выборочное обследование физлиц в автодорожных пунктах пропуска через госграницу Республики Беларусь и распространено 3298 анкет в 6 автодорожных пунктах пропуска. Из общего количества распространенных анкет было заполнено 2005 анкет (60,8%). Как мы видим, белорусы неохотно делятся с режимом какой-либо информацией, пишет myfin.by.

Среди лиц, пересекающих границу, нерезиденты Республики Беларусь составили 56,7%. Они заполнили 1137 анкет. Граждане РБ заполнили 868 анкет.

В период проведения обследования 49,4% от общего числа лиц, въехавших в Республику Беларусь, отразили ввоз товаров (530 из 1070 человек). Вывоз товаров отметили 49% из числа опрошенных лиц, выехавших за пределы РБ (458 из 935 человек).

Ввоз товаров осуществлялся преимущественно из Польши (64,3% от общей стоимости товаров, ввезенных в РБ во время проведения обследования) и Литвы (34,5%).

Как сообщает Белстат, основными видами ввозимых товаров были:

телевизоры (ввезено в среднем на $620 на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара);

компьютерная техника и средства связи ($522);

электрическая бытовая техника ($297);

шины и колеса ($207);

электроинструмент, бензопилы ($177);

автозапчасти ($149);

мебель, матрасы, осветительные приборы ($139);

строительные материалы ($126);

сантехника ($124).

Кроме того, ввозились одежда ($83), игрушки, игры, спортивный инвентарь ($72), обувь ($68), парфюмерные и косметические средства ($56).

Вывоз товаров из Беларуси осуществлялся главным образом в Литву (58,7% от общей стоимости вывезенных товаров) и Латвию (23,5%).

Основными видами вывозимых товаров являлись компьютерная техника и средства связи (вывезено в среднем на $525 на одного человека, указавшего факт вывоза и стоимость данного вида товара), мебель, матрасы, осветительные приборы ($155), электрическая бытовая техника ($124).

Также вывозились и другие товары, в том числе автозапчасти ($44), бензин и дизельное топливо ($42), продукты питания ($35), лекарственные средства ($31).

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