США забрали шельф в Арктике в зоне претензий России 4 25.12.2023, 9:16

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В этой зоне сосредоточено множество ресурсов.

США увеличили зону контроля в Арктике, расширив континентальный шельф — продолжение сухопутной территории страны под водой, сообщает Госдепартамент.

Площадь присоединенных участков — около 1 млн км², что в два раза больше Калифорнии. Они имеют стратегическое значение и находятся преимущественно в Арктике и Беринговом море. На эти территории также претендуют Россия, Канада и Дания. Другие границы шельфа, согласно новой карте, опубликованной Госдепом, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Как отметили в ведомстве, в этой зоне «сосредоточено множество ресурсов — например, кораллы, крабы — и жизненно важных мест обитания морских организмов». При этом более половины расширенного континентального шельфа — 520,4 тыс. км² — простирается к северу от Аляски, в сторону Северного Ледовитого океана, включая территорию, которая пересекается с канадскими претензиями. Еще 176,3 тыс. км² расположены в Беринговом море, между Аляской и Россией, но приходятся на американскую сторону морской границы между странами.

По данным Bloomberg, за счет расширения шельфа США хотят получить доступ к минералам, необходимым для проектов возобновляемой энергии и производства аккумуляторов электромобилей, а также к месторождениям нефти и газа. При этом в комментарии агентству Госдеп заявил, что решение «затрагивает географию, а не ресурсы».

Континентальный шельф США содержит 50 твердых минералов, включая литий и теллур, а также 16 редкоземельных элементов, утверждает профессор Военно-морского колледжа США Джеймс Краска. Кроме того, по оценкам геологической службы США, за Полярным кругом находится около 90 млрд баррелей неразведанной нефти и 43 трлн кубометров газа. Однако эти данные содержат только результаты исследования суши, а потенциал шельфа пока не исследован.

В соответствии с международным законодательством, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их континентальных шельфов. Решение о принадлежности территории определяет комиссия Организации объединенных наций. Госдеп указал, что расширение произошло с соблюдением Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которую США так и не ратифицировали. Согласно документу, страны могут претендовать на участки морского дна на расстоянии до 370 км от их берега.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия также имеет право на данную зону и готова отстаивать свои интересы в вопросах принадлежности территории, пишет The Moscow Times.

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