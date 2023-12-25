«Может, в Светлогорске производят картонные макеты танков?» 2 25.12.2023, 9:37

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Как дроны напугали режим.

Читатель сайта Charter97.org с иронией отреагировал на новость о закупке для Светологорского целлюлозно-картонного комбината системы защиты от дронов:

— Планируется не просто стражей поставить с биноклями, а приобрести систему ПВО аж за 200 тысяч долларов.

Светлогорский ЦКК — вообще предприятие в нашей стране известное. К сожалению, печально известное. Строили его с китайскими кредитами и технологиями, с соответствующим качеством. После ввода в эксплуатацию вонь от него была такой, что аж нос болел у жителей города. Там регулярно случаются аварии, в которых гибнут люди. Вдобавок ко всему это предприятие — убыточное. Ну просто целый букет «достижений»!

Интересно, зачем этому комбинату система защиты от дронов? Может, мы чего-то не знаем, а там производят какую-то стратегически важную военную продукцию, например — картонные макеты танков?

Так а наш Жлобинский металлургический завод разве не стоит такого развлечения? У нас же металл льют, из которого можно производить оружие и военное оборудование. А вдруг нагрянет стая вражеских дронов на такой важный объект? А как же исполком, милиция и КГБ без защиты с воздуха?

Здесь же разворачивается просто необъятное пространство для тендерного творчества. Разит целой государственной программой создания противодействующей воздушной обороны с огромным штатом обслуживающего персонала. И это все за наши народные деньги, с налогов.

Я считаю, нашей стране прежде всего нужна система защиты от дураков, злодеев и безумцев во власти. Но создавать ее придется уже в новой свободной Беларуси.

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