В оккупированном Иловайске сгорели шесть цистерн с дизельным топливом россиян 25.12.2023, 9:42

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ВСУ ударили из HIMARS.

В оккупированном Иловайске в результате обстрела сгорели шесть цистерн с дизельным топливом. По предварительной информации, для атаки использовались ракеты HIMARS.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

О пожаре в оккупированном Иловайске в субботу, 23 декабря, сообщали местные каналы.

По данным ASTRA, обстрел произошел в районе 15 часов на ж/д станции Иловайск.

По предварительной информации, использовались ракеты HIMARS — они попали в состав из 13 цистерн с дизельным топливом, 55 тонн каждая.

В результате обстрела полностью сгорели шесть из 13 цистерн. Пострадавших нет.

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