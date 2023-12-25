В оккупированном Иловайске сгорели шесть цистерн с дизельным топливом россиян
- 25.12.2023, 9:42
- 2,536
ВСУ ударили из HIMARS.
В оккупированном Иловайске в результате обстрела сгорели шесть цистерн с дизельным топливом. По предварительной информации, для атаки использовались ракеты HIMARS.
Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.
О пожаре в оккупированном Иловайске в субботу, 23 декабря, сообщали местные каналы.
По данным ASTRA, обстрел произошел в районе 15 часов на ж/д станции Иловайск.
По предварительной информации, использовались ракеты HIMARS — они попали в состав из 13 цистерн с дизельным топливом, 55 тонн каждая.
В результате обстрела полностью сгорели шесть из 13 цистерн. Пострадавших нет.