Журналистка раскрыла секрет прогресса Алексея Протаса в НХЛ 3 25.12.2023, 10:45

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Белорусский хоккеист играет намного лучше, чем в прошлом году.

Белорус Алексей Протас в 30 матчах этого сезона Национальной хоккейной лиги набрал 16 очков (3+13). Это уже больше, чем было в прошлом году.

Журналистка The Hockey News Сэмми Силбер порассуждала о причинах прогресса в игре форварда «Вашингтона» и раскрыла интересный факт из биографии. Перевод материала опубликовали Bet News.

«Впечатлили не только его цифры: в этом году ему потребовалось вдвое меньше времени, чтобы достичь нового [личного] рекорда в карьере. Он [стал] быстрее, сильнее, физически мощнее и активен на обеих сторонах площадки.

Еще один забавный момент о 21-м номере: в Беларуси было ограниченное количество коньков, поэтому форварду ростом 6 футов 6 дюймов (198 см) дали коньки 12-го размера (это европейский 48 размер — НН). Когда он добрался до Северной Америки, он впервые прошел сканирование стопы. Там он обнаружил, что его показатель — 10,5 (46 европейский размер — НН).

Он не сделал ничего, чтобы заполнить это дополнительное пространство в своих старых коньках, и признал, что уменьшение на полтора размера изменило его жизнь», — написала Силбер в тексте.

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