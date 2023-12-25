ISW: Уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте 25.12.2023, 10:57

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У ВСУ будут развязаны руки.

У ВСУ может появиться возможность свободных действий в ближних тыловых районах правого берего Херсонщины и, конечно, на Левобережье тоже. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Согласно данным ISW, благодаря уничтожению российских самолетов, на фронте значительно сократилось использование планирующих бомб и в целом авиационная активность. В частности, на юге Украины.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат и военный обозреватель Константин Машовец, как сообщает издание NV, также заявили, что оккупанты ограничили использование авиации и возле оккупированного Крыма.

В институте изучения войны собщили, что новое сокращение ударов планирующими бомбами в Херсонской области может дать Силам Украины возможность более свободных действий в Херсонской области, а также защитить свои позиции на Левобережье, откуда в последствии - начать проводить будущие операции, в случае такого выбора командованием.

Ранее стало известно, что для того, чтобы оставить свои самолеты на раccтоянии от 50 до 70 километров до линии боевого соприкосновения, россияне используют планирующие бомбы. Однако теперь, после потерь своей авиации, уменьшение использования бомб свидетельствует о том, что российская армия обеспокоена ПВО Украины.

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