Отравлен российский пропагандист Антон Красовский 7 25.12.2023, 11:16

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Украинская разведка рассказала о состоянии его здоровья.

В России неизвестные отравили бывшего директора телеканала Russia Today Антона Красовского. Кремлевский пропагандист «прославился» тем, что в прямом эфире росТВ призвал топить и курить украинских детей.

О случившемся сообщило 25 декабря издание Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской военной разведке. Сам путинист накануне публиковал в соцсетях фото из больницы, утверждая, что с ним «все хорошо».

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», – написал он в своем Telegram-канале днем 24 декабря.

Впрочем, источники украинского издания в Главном управлении разведки Минобороны говорят, что это сообщение в сети, вероятно, ставил уже не сам пропагандист.

В ведомстве подчеркнули, что россиянин, призвавший к геноциду украинцев и убийству украинских детей, действительно был отравлен в РФ. К тому же состояние Красовского «продолжает ухудшаться».

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