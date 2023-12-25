Иран отчитал представителя России 1 25.12.2023, 11:38

Тегеран недоволен заявлением Кремля о спорных островах в Персидском заливе.

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России и выразил ему решительный протест из-за позиции Москвы по вопросу принадлежности островов Абу-муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны, обратил внимание The Moscow Times.

Это произошло через несколько дней после того, как на шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление, в котором подтверждалась поддержка усилий по мирному урегулированию спора об этих трех островах между Ираном и ОАЭ.

В частности, в декларации говорилось, что вопрос должен быть решен «в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в том числе путем двусторонних переговоров или обращений в Международный суд ООН, если стороны примут такое решение».

Тегеран заявил о «вечном» суверенитете Ирана над островами и подчеркнул, что отвергает любые претензии на них как неприемлемые. Временному поверенному в делах России в иранском МИДе указали на необходимость уважения к территориальной целостности стран, подчеркнув, что это признанный и основной принцип отношений между народами. В ответ на это российский поверенный пообещал оперативно передать протест властям России.

Отдельно глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым 22 декабря назвал острова «неотъемлемой частью территориальной целостности Ирана». «Тегеран не пойдет на компромисс ни с какой стороной в вопросе уважения территориальной целостности и суверенитета», — добавил он.

Это не первый подобный случай между Россией и Ираном, которого Москва считает одним из ключевых союзников на Ближнем Востоке. В июле российская сторона поддержала аналогичную позицию по спорным островам в заявлении стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В иранском МИДе тогда заявили послу Алексею Дедову, что Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса «принадлежат Ирану навсегда», и призвали Россию изменить свою позицию по этому вопросу. Острова имеют стратегическое значение, поскольку они расположены недалеко от Ормузского пролива, через который экспортируется каждый пятый баррель нефти в мире.

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