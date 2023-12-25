«Ник и Майк»: Уход Лукашенко становится все более отчетливым 1 25.12.2023, 11:51

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Судьба Пригожина не дает диктатору покоя.

Лукашенко не дали толком отдохнуть и даже в выходной день вызвали в Кремль, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Одна из существующих пока традиций – под елочку собирать в России относительно лояльных вассаллов с постсоветского пространства. И хотя пока число участников таких посиделок стабилизировалось, год от года программа покороче, а лица участников погрустнее.

Синепалый поехал на мероприятие, хоть это для него и стресс, и опасность опять потерять не до конца восстановленный голос. Уж очень нужна хотя бы такая встреча со своим старшим братом. Все же 2024-й год начнется в условиях какой-никакой, но турбулентности, здоровье шалит, 70-е не за горами, уход на покой (в лучшем случае) становится все более отчетливым.

Нужны гарантии, нужны деньги. Хотя в гарантии синепалый вряд ли верит. Опубликованные на днях подробности казни повара окурка, не оставляют сомнений, что верить старшему брату и его спецслужбам – себя не уважать.

Тем не менее, главная задача — выбить двусторонний саммит в январе 2024 года. До старта внутреннего переформатирования двух режимов. Да, в обеих странах нет выборов, нет оппозиции и нет гражданского общества. Но даже в таких условиях «электоральная кампания» — это стресс для систем, так как обостряется межвидовая борьба за места в иерархии и доступ к телу. В условиях, когда под молотки репрессий попадают все чаще даже лоялисты, это не такой уж технический процесс, как может показаться.

Ну, а мы поздравляем с Рождеством и выражаем надежду на то, что уже в скором будущем вопрос, когда праздновать, не будет делить белорусов. Ведь по сути — это лишь пережиток и следствие отсутствия реальной религиозной свободы и своей собственной автокефальной церкви.

Сейчас каждый может выбрать сам – праздновать с большинством христианского мира или же следовать в русле упырей из московского паханата. Жест внутренней свободы и небольшой протест против войны в Украине.

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