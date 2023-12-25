Неспроста Путин посылает «миротворческие» сигналы Альфред Кох

25.12.2023, 12:28

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РФ может лишиться своей авиации.

Прошел один год и триста два дня войны. На фронте за прошедшие сутки, судя по картам ISW, ничего существенного не произошло. Россияне обстреляли украинские города. В частности - Херсон. Погибли люди…

Убивать людей в канун Рождества… Это же какие нужно иметь «традиционные ценности» за душой? Впрочем, ладно. Это уже даже немного пошловато, сокрушаться по поводу аморальности Путина и его войска. За прошедшие годы можно было бы уже привыкнуть к этому, и не заламывать каждый раз руки.

Не возмущаемся же мы по поводу аморальности клопа, который сосет нашу кровь, и не обижаемся на бешеную собаку, за то, что она нас кусает… С ними мы поступаем по-другому. И не тратим зазря своих нервов на причитания относительно отсутствия у них совести или хотя бы стыда.

Мы знаем, что с ними не договориться, не убедить их в том, что они выбрали путь, который ведет их же самих к неминуемой гибели… Мы знаем, что это бесполезно. Что толку говорить Путину, что он будет лизать жареные сковородки в аду. Ему его карманный поп Гундяйка говорит другое. Тот, гундяйкин бог, ему понятнее и ближе. Тому божку отсыпь бабла, а он тебе за это все грехи и простит. Просто и удобно. И нечего голову ломать!

А вы ему: свобода воли, Страшный суд, Божьи заповеди… Это все когда еще будет, и будет ли вообще… А может прав Ленин: «Жизнь - это способ существования белковых тел» и ничего больше…Смысл жизни в экспансии. Больше трахнуть баб, больше бабла набрать, больше людей подчинить себе. А потом околеть и уйти в небытие. Просто раз - и выключили как телевизор. И в одно мгновение - все прекратилось…

Вот такие у меня рождественские мысли в голове бродят. Про Путина и его банду. Знаете, что я скажу? Неспроста газеты пишут, что он хочет перемирия. Ой неспроста. Что-то там у него неладно в его хозяйстве. Какой-то там край подходит. Ей-ей.

Ну вот с какой стати ему предлагать перемирие, если у него день ото дня становится все больше солдат, танков, пушек, снарядов и всех других причиндалов? А ведь именно в этом уверяют нас не только российские, но и западные медиа. Нестыковочка получается…

Думаю, что как не расти его ВПК, а все равно потребности фронта он не покрывает. И, так или иначе, но ВСУ выбивают его техники больше, чем успевает поставить в войска путинская промышленность. Кстати, из этого вытекает то, что никакого бурного роста российского ВВП - нет. Ведь если я произвел танк, то это плюс к ВВП. А если мой танк сгорел, то это минус от ВВП. А этого вычета российский Госкомстат как раз и не делает… А кабы делал, то и цифры были бы другие. Значительно более скромные…

Вот пишут, что даже с учетом роста производства и северокорейского «грева», у россиян опять начинается дефицит снарядов. И вроде кончится они должны через один квартал, максимум - к лету. И так - по многим позициям. И по танкам не успевают они восполнить свои потери и по другой бронетехнике.

Тут вот только за два дня украинцы четыре Су-34 сбили, не считая других типов летательных аппаратов. Это же не шутка! Каждая такая «сушка» стоит около 45 млн. $. Такими темпами за полгода можно всей авиации лишиться…

А Нидерланды уже объявили, что на этой неделе поставят в Украину первую партию F-16. Всего 18 самолетов. А Россия только за год (!) производит лишь 14 штук Су-34. Вот такая, понимаешь, получается, арифметика про бассейн с двумя трубами…

Как тут не начать посылать сигналы насчет перемирия? Пока перемирие будет идти - можно поднакопить снарядов, самолетов и танков. И потом, с новыми силами, опять наброситься на бедную Украину. Вот и такие в голове у меня «рождественские» мысли гуляют… Про мир во всем мире…

Что вы говорите? Песков отрицает, что Путин посылает «сигналы» о перемирии? А зачем мне Песков, если я сам, собственными ушами слышал это от Путина уже раз десять за последние несколько месяцев? Мне даже показалось, что он несколько перебарщивает с этими своими «миротворческими» сигналами… Так что все это неспроста, ох неспроста…

Я тут немного послушал Арестовича. Знаете, что я вам скажу? По-моему, он… Как бы так помягче выразиться? Скажем так: неправ.

Вот когда он рассказывает про необходимость замириться с Путиным, я его слышу. Не то, чтобы я был с ним полностью согласен, но я слышу его аргументы и мне понятна его позиция. Я считаю, что она имеет право на существование. В ней есть какой-то смысл: перестают погибать люди, появляется время набраться сил, перевести дух, получить больше оружия от Запада, гарантий и т.д. Я и сам выступал за мир по схеме «земля в обмен на деньги».

Так же когда он говорит о гнилости и предательстве Запада. Тут я с ним опять же - не вполне согласен, но я признаю силу его аргументов. Их эмоциональную справедливость. Я понимаю обиду и разочарование украинцев, которые рисовали себе совсем другую картину. Другой разговор - была ли эта картина реалистичной и не были ли иллюзии украинских обывателей результатом работы таких же пропагандистов как сам Арестович…

Но когда он говорит о том, что нужно объединиться с Путиным и совместно «предъявить» Западу, то тут я упираюсь в стенку. Дальше я с ним не пойду. Для меня этот путь невозможен. Я считаю, что этим своим предложением Арестович либо выдал какую-то свою очень тяжелую психическую болезнь (травму?), либо банально переметнулся к Путину.

Не, ну в самом деле: за что он хочет «предъявлять» Западу? За что он собирается отправлять «русско-украинского медведя» класть свою лапу на Восточную Европу и Германию? За то, что эти страны приютили миллионы его соотечественников и содержат их за свой счет уже почти два года? За то, что они понесли огромные убытки, отказавшись от торговли с Россией в знак солидарности с его родиной? За то, что два года содержат его страну? Платят пенсии, зарплаты всем госслужащим, финансируют отопительный сезон, поставки продовольствия и т.д.? И к тому же еще выделяют украинской армии оружия на миллиарды долларов. И все это в основном - безвозмездно, из чистой солидарности, не имея никаких письменных обязательств…

И с кем он собирается объединяться для такой «экспедиции»? С теми кто убивал его соотечественников в Буче? Кто бомбил Мариуполь? Кто убил и покалечил сотни тысяч украинцев? Причем - совершенно без причины. В отсутствие минимальных резонов. Просто по прихоти одного пресытившегося властью жлоба и подонка!

И главное: зачем? Зачем, объединившись со своим вчерашним мучителем, нападать на своих друзей, которые тебе ничего кроме добра не сделали? С какой целью? Пограбить их? Заставить их на себя работать?

То есть я объединюсь с врагом моей страны и убийцей моих сограждан и нападу на моих друзей только лишь потому, что по моему мнению эти друзья не оказали мне той помощи, на которую я рассчитывал? То есть какую-то помощь они, конечно, оказали, но мне этого показалось мало и поэтому я решил их проучить?

И вообще: я долго выбирал сторону, к которой примкнуть и выбрал Запад, да вот досада: ошибся! Запад оказался слабее и с ним не разживешься… Надо было выбирать путинскую Россию! Поэтому я тут быстренько переметнусь на сторону сильнейшего и мы с ним на пару этот самый Запад быстренько отымеем…

А то, что от рук этого моего нового (на самом деле - старого) «друга» погибли мои соотечественники и города моей страны лежат в руинах, так это плата за мою глупость! Нечего было метаться: были мы в сфере влияния Москвы и не надо было нам никакого европейского выбора и прочих глупостей! Нам и здесь приятно: тепло и сыро…

Мое отличие от Арестовича состоит в том, что мой выбор свободы и демократии обусловлен моим собственным убеждением в том, что я при любых условиях предпочитаю свободу и демократию. И в радости и в горе. И в богатстве и в нищете. Даже если весь мир отвернется от идеалов свободы, я все равно останусь им верен. И мне плевать, что это может оказаться немодно или еще по каким-то причинам люди перестануть это «носить».

Его же выбор свободы и демократии сделан при условии, что в обмен на этот выбор на него прольется золотой дождь западных денег. А если он не прольется - так и выбор этот глуп и не нужен. И лучше вернуться к Путину под его ласковый газовый дождик и стоять там, обожая во все лопатки «традиционные ценности» «отдельной цивилизации»…

Я все же думаю, что большинство моих читателей со мной, а не с Арестовичем. И правы мы, а не он. И именно потому, что мы правы, помощь все равно придет. И ровно столько, сколько нужно для победы. И поэтому победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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