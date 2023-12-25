Можно ли водителям «бронировать» парковочное место, если они очистили его от снега 7 25.12.2023, 13:12

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Ответили в ГАИ.

Издание «Аргументы и факты» рассказывает ситуацию читателя, который расчистил от снега место около своей машины во дворе многоэтажки, а когда вернулся с работы — его уже заняли. Мужчине пришлось чистить другое, чтобы припарковаться. И он задумался, можно ли как-то закрепить либо пометить очищенное место, чтобы его никто не занимал. Объясняет ГАИ.

Как пояснили «АиФ» в ГАИ Минской области, улицы, проспекты, площади, проезды и другие места относятся к землям общего пользования. Поэтому, даже если автовладелец убирает место, где ставит автомобиль, чистит его от снега и так далее, у него нет права закрепить парковочное место за собой.

По этой причине любые барьеры, цепочки, столбики, полусферы, установленные самовольно, могут быть демонтированы сотрудниками жилищно-эксплуатационной службы, пишет издание.

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