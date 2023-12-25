Беспилотник атаковал российских оккупантов в Ейске

Беспилотник атаковал российских оккупантов в Ейске1
- 25.12.2023, 14:01
- 1,846
Пострадали сразу несколько россиян.
В Белгородской области России пожаловались на атаку дрона-камикадзе. В результате удара пострадали несколько оккупантов.
Об инциденте сообщили в российском Telegram-канале ASTRA. Беспилотник поразил сразу троих военнослужащих МО РФ.
Утверждается, что российские военнослужащие были госпитализированы накануне с различными ранениями в больницу в Борисовском районе. Эти ранения оккупанты получили в результате атаки БПЛА в Белгородском районе региона, в 2 километрах от села Наумовка.