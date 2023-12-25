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Беспилотник атаковал российских оккупантов в Ейске

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  • 25.12.2023, 14:01
  • 1,846
Беспилотник атаковал российских оккупантов в Ейске

Пострадали сразу несколько россиян.

В Белгородской области России пожаловались на атаку дрона-камикадзе. В результате удара пострадали несколько оккупантов.

Об инциденте сообщили в российском Telegram-канале ASTRA. Беспилотник поразил сразу троих военнослужащих МО РФ.

Утверждается, что российские военнослужащие были госпитализированы накануне с различными ранениями в больницу в Борисовском районе. Эти ранения оккупанты получили в результате атаки БПЛА в Белгородском районе региона, в 2 километрах от села Наумовка.

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