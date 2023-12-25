Как белорусские католики отмечают Рождество 25.12.2023, 14:10

Фото: tochka.by

Фоторепортажи из двух костелов.

Католики 25 декабря празднуют Рождество Христово. В канун праздника семьи собрались за вигилийным ужином, а после него отправились на вигилийную святую мессу.

Фотокорреспондент Tochka.by побывал на службе в Архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в Минске, а журналист onliner.by побывал в агрогородке Кемилишки, который находится в Островецком районе.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

Фото: tochka.by

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