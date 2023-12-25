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Как белорусские католики отмечают Рождество

  • 25.12.2023, 14:10
Как белорусские католики отмечают Рождество
Фото: tochka.by

Фоторепортажи из двух костелов.

Католики 25 декабря празднуют Рождество Христово. В канун праздника семьи собрались за вигилийным ужином, а после него отправились на вигилийную святую мессу.

Фотокорреспондент Tochka.by побывал на службе в Архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в Минске, а журналист onliner.by побывал в агрогородке Кемилишки, который находится в Островецком районе.

Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: onliner
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
Фото: tochka.by
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