На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 25.12.2023, 14:12

Усилится ветер.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности из-за ветра на вторник. Сегодня штормовое предупреждение касается юго-западной половины страны.

«Ночью и утром 26 декабря (вторник) во многих районах республики и в г. Минске ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с», – говорится в обновленном предупреждении.

Завтра погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами по стране будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по северу до +4°С по юго-западу страны; максимальная днем 0… +6°С, по югу до +10°С.