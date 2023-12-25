Украина получила «ключ» к российской дальнобойной авиации1
- Телеграм-канал Cynic
- 25.12.2023, 14:48
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Россияне запускают дикую информационную клоунаду.
Российские ресурсы косвенно подтверждают массовую ликвидацию своей авиации украинскими вооруженными силами.
Россияне запускают дикую информационную клоунаду, рассказывая, что они сбили кучу F-16, ни один из которых до сих пор не был поставлен Украине.
На территории Украины в целостном виде пока нет ни одного F-16. Некоторые детали могут находиться на складах...
Важно, что Украина получила «ключ» к российской дальнобойной авиации. И это будет использоваться на Юге, чтобы свести авиационные силы РФ к минимуму, заставив россиян воевать «вслепую из окопа без прежней поддержки с воздуха».
Пока по косвенным данным и не очень однозначным рассказам источников, «ключ» помогли найти британцы... Информация не подтвержденная, поэтому оставляю без подробностей.
Россияне якобы обнаружили склады с вундервафлями и теперь их обстреливают - основной удар приходится по Одессе.
Даже российские военкоры знают, что вооружение стратегического назначения никогда не привозят в Одессу, ввиду дистанции ударов и плотности ПВО.
Телеграм-канал Cynic