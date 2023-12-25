Что делать, если вы переели: 9 полезных советов, которые помогут улучшить самочувствие 4 25.12.2023, 14:58

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Переедание – частый спутник новогодних праздников, ведь так хочется все попробовать все.

Можно много говорить об умеренности и о том, что не стоит злоупотреблять калорийной пищей, сладостями и алкоголем, но если так произошло, то нужно просто устранить последствия переедания и помочь пищеварительной системе восстановиться. Воспользуйтесь этими советами, чтобы улучшить свое самочувствие, после обильного застолья. Об этом пишет WebMD.

Расслабьтесь

Во-первых, не вините себя. Один чрезмерный прием пищи не испортит ваше здоровье. Кроме того, слишком сильное чувство вины за свои пищевые привычки могут спровоцировать расстройство пищевого поведения. Вместо того чтобы себя корить, примите это и подумайте о том, как измените свое питание в последующие дни.

Прогуляйтесь

Легкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови. Или, если позволяет погода, отправьтесь на неторопливую прогулку на велосипеде. Но не переусердствуйте. Слишком активная тренировка может привести к тому, что кровь будет приливать к ногам, а не к желудку, что может замедлить пищеварение.

Пейте воду

Не нужно пить воду литрами, аж до тошноты. Просто выпейте чашку воды после обильного приема пищи. Это может помочь вашему организму избавиться от лишней соли, которую вы получили с едой, а также убережет вас от запоров. Продолжайте пить воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

Не ложитесь!

После обильного приема пищи важно быть активными и больше двигаться. Ни в коем случае не ложитесь на диван. Во-первых, так вы теряете возможность сжечь часть только что съеденных калорий, а также замедлить пищеварение и ухудшить кислотный рефлюкс (ГЭРБ). Поэтому с диваном следует немного подождать.

Откажитесь от газировки

Если вы чувствуете, что переели, не пейте сладкие газированные напитки. Когда вы пьете газировку, вы глотаете газ, который заполняет пищеварительную систему, это заставит вас испытывать еще больший дискомфорт связанный с распиранием.

Раздайте остатки еды

Некоторые исследования показывают, что большое количество остатков еды после праздников может заставить вас есть больше и меньше заниматься спортом в дальнейшем. Если вы сохраните остатки, возможно, будет полезно разделить их на отдельные порции, чтобы снова не переусердствовать в следующий прием пищи. Не держите на кухне калорийные бомбы вроде бабушкиного пирога с орехами пекан, если знаете, что не сможете устоять перед ним.

Отправляйтесь на тренировку

Конечно же не стоит встав из-за стола, сразу же отправляться в зал на тренировку. После обильного приема пищи лучше подождать минимум 3–4 часа. После вы можете сделать легкую аэробную тренировку или растяжку, это поможет сжечь часть лишних калорий, а также ускорить метаболизм и предотвратить запоры. Регулярные физические упражнения помогают контролировать настроение и чувство голода, поэтому у вас будет меньше шансов переедать в будущем.

Спланируйте следующий прием пищи

Даже если вы сильно переборщили с калориями за праздничным столом, не расстраивайтесь. Даже если вы наутро увидите +2 кг на весах, это будет вовсе не жир, а вода. Именно поэтом не нужно впадать в отчаяние и делать разгрузочные дни, уменьшать калорийность рациона или «садиться на гречку». Просто на следующий день после переедания, продолжайте питаться, как обычно, пить достаточно воды и соблюдать привычный режим.

Ешьте медленно

Желудку может потребоваться около 20 минут, чтобы сообщить мозгу, что он полон. Если вы съели слишком много за первые 10 минут, вы не дали своему мозгу возможности осознать это. Через полчаса вы наверняка почувствуете дискомфорт от слишком большого количества еды. Замедлите темп, и вы обнаружите, что не только съедите меньше калорий, но и будете чувствовать себя более удовлетворенным.

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