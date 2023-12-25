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Спикер ВСУ: Россияне все чаще сдаются в плен группами

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  • 25.12.2023, 15:10
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Спикер ВСУ: Россияне все чаще сдаются в плен группами

Названа причина.

Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

«Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих», - рассказал Штупун.

По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.

«Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух», - добавил спикер.

Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен - бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.

«Так как за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие вины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в «холодные ямы», бьют и угрожают расстрелом», - рассказал спикер.

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