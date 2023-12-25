ГАИ предупредила белорусов о «фильтрах» и «экспериментах» на дорогах и даже во дворах 2 25.12.2023, 15:21

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Чего ждать в последнюю неделю года?

ГАИ объявила, несмотря на новогодние праздники, мероприятия на дорогах по всей Беларуси. А в Гомельской области даже провели совместно с МЧС «эксперимент» и рейд по дворам. Что ждать белорусским водителям в последнюю неделю 2023 года?

В Гомеле МЧС и ГАИ устроили рейд по некоторым дворам города, чтобы провести «эксперимент», смогут ли спасатели проехать до нужного места среди множества автомобилей.

В результате «эксперимента» представители ГАИ и МЧС сделали открытие, что жители домов паркуют свои машины пол окнами домов. Что мешает подъезду «мощного автоколенчатого подъемника». В нем напомнили, что парковать машины во дворах можно только на противоположной стороне от дома стороне дороги. Также авто не должны мешать подъезду оперативного транспорта. За нарушение таких правил пообещали предупреждать на первый раз и штрафовать.

А вот в Могилевской области 26 декабря пообещали устроить «фильтры» на дорогах. Суть таких мероприятий — перекрыть дорогу и оставить только одну полосу, или просто заузить полосы. Проверки проводят чаще всего на выходных и после, и даже на скоростных трассах. Останавливать могут всех подряд.

В ГАИ Могилевской области объяснили, ять «фильтры» будут направлены «на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП». В ходе мероприятий в ГАИ намерены выявлять водителей, «управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления».

А по всей Беларуси все службы ГАИ были переведены на усиленный режим работы. Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич заявил 20 декабря, что белорусских водителей в последнюю декаду декабря могут ждать как кнут, так и пряник. В планах Госавтоинспекции столицы «праздничные мероприятия» на дорогах, но будут и ловить нарушителей. Не стоит сомневаться, что также поступят и в областных отделениях ГАИ Беларуси.

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