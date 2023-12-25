Издевательство и троллинг: губернатор Белгородчины довел россиян до истерики 25.12.2023, 15:34

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Причиной стал семейный рецепт на основе яиц.

Вчера губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков вместе с сыном решили приготовить два блюда к Новому году по семейному рецепту. Одно из блюд делалось исключительно на основе яиц.

Пользователи Сети заявили, что это было больше похоже на издевательство и троллинг, так как в РФ сейчас дефицит яиц, а цена стала практически «золотой», информирует канал «Украина 365».

Гладков почему-то решил поиздеваться над жителями РФ, которые постоянно жалуются на большие цены на яйца и на их полный дефицит. Он с сыном решил запечь именно яйца в духовке. С его слов, так в детские годы ему готовила блюдо мать и у него теплые воспоминания о тех временах.

В те далекие годы яйца мать привозила из деревни от его деда и бабки. Родители не знали, что такое дефицит.

Сейчас картина в РФ иная. Однако Гладков подчеркнул, что он купил яйца на ярмарке с машины, якобы дефицита пока нет, хотя люди в очереди стоят, чтобы купить такой дорогой в РФ куриный продукт.

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