Белорусские мастера перевели iPhone на питание от пальчиковых батареек 25.12.2023, 15:50

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В комментариях под видео случился настоящий ажиотаж.

В Сети завирусилось видео одного из столичных сервисов по ремонту техники Apple, на котором iPhone 8 Plus переделали для работы от батареек формата AA. Авторы заявляют, что заряда шести батареек хватает на шесть часов.

На видео, опубликованном в Instagram компании, показан смартфон в красном исполнении Product Red, с которого снимают заводской аккумулятор с контроллером питания.

Контроллер отделяют от «родного» аккумулятора и припаивают к нему два трехслотовых бокса под АА-батарейки. В целом, зная, где «плюс» и «минус» и обладая нужными инструментами и сноровкой, работу может выполнить обычный мастер.

Но белорусы решили не рисковать и поставили эксперимент на стареньком «айфоне» 2017 года выпуска. Опытным путем было выяснено, что минимальное количество батареек, нужное для хоть какой-то работы, – три штуки. Но для стабильности системы необходимо шесть элементов питания.

В режиме просмотра видео с включенным Wi-Fi смартфон проработал около шести часов, что для далеко не самого нового iPhone – очень достойный результат даже на новом, замененном аккумуляторе.

В комментариях случился настоящий ажиотаж: подписчикам интересно, можно ли использовать никель-металлогидридные аккумуляторы вместо щелочных батареек и можно ли «на горячую» менять батарейки на включенном устройстве.

Пользователей также волнует вопрос, получится ли использовать литий-ионные аккумуляторы формата 14500 – в общем, концепция оказалась любопытной.

При этом нужно отметить, что щелочные АА-батарейки как на видео имеют емкость от 1000 mAh каждая. Шесть суммарно, соответственно, – как минимум 6000 mAh. Заводской же аккумулятор iPhone 8 Plus оснащен аккумулятором на 2675 mAh. А разряжается смартфон за одно и то же время при разных источниках питания.