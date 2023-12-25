«Тогда верили в волшебство, подготовка к Новому году казалась настоящим чудом» 25.12.2023, 16:09

Трогательные истории белорусов о самодельных новогодних костюмах, которые делали для них взрослые в детстве.

Накануне новогодних праздников BAR24 попросил своих подписчиков в соцсетях поделиться воспоминаниями о новогодних костюмах своего детства. Белорусы прислали большое количество историй о самодельных карнавальных костюмах. Кем только не были жители Барановичей: и грачами, и ковбоями, и даже звездной ночью. Но, к сожалению, фото новогодних костюмов сохранились далеко не у всех. Поэтому пришлось выбирать только те истории, которые сопровождались фотографиями.

«В современном мире все доступнее, но не хватает душевности»

Татьяна Пономарева, 53 года:

– Помнится, в далеком 1976 году в старшей группе детского сада мне дали роль Снегурочки. Это было радостно и в то же время очень ответственно.

В то время костюмы шили, в основном, дома родители. Мне делала костюм моя родная тетя Галя. Мы жили вместе, большой семьей, мама и бабушка вязали спицами, а тетя хорошо умела шить. А вообще, в подготовке костюма косвенно принимали участие все.

Сейчас так интересно вспоминать, как создавался новогодний костюм! Кроили, шили, в синьке держали, чтобы ткань небесно-голубой стала. Затем крахмалили, украшали: ватой, битыми стеклянными игрушками, мишурой. А корона! Тоже много времени требовалось на ее изготовление!

Сегодня, глядя на фотографии, понимаешь: все так простенько. Но в те годы мне казалось, что не бывает лучшего костюма. Я так ждала тот утренник! Столько счастья и радости было!

Знаете, тогда верили в волшебство. Подготовка к Новому году казалась настоящим чудом. В современном мире все доступнее, все красиво. Но, на мой взгляд, не хватает душевности.

«Мне казалось, что я самая красивая»

Надежда Болотова, 25 лет:

– В 2003 году у нас в садике был тематический утренник. Мальчики были зайчиками, а девочки – хлопушками. И мама мне сама делала костюм хлопушки. Собирала упаковки от чипсов, вырезала кружочки, которые потом пришивала к платью. Из оставшейся от цветов упаковочной бумаги делала головной убор. Я ей помогала, это было крутое времяпрепровождение.

Костюм мастерили из того, что было. Но получилось круто! Мне казалось, что я самая красивая. И я очень гордилась мамой. Мне было приятно, что, несмотря на усталость после работы, она смастерила мне такой костюм.

Тогда на утреннике мы были всей семьей. Папа участвовал в конкурсах. Мы смеялись. Я чувствовала себя самым счастливым ребенком!

Когда смотрю на фото с этого утренника, сразу становится как-то тепло от воспоминаний. Теперь готовые костюмы упрощают жизнь родителям, но не более того. И у всех они, как правило, одинаковые. Я не хочу сказать, что сейчас костюмы плохие. Нет! Но когда родители делали их своими руками и со своей фантазией, было намного интереснее, на мой взгляд. А когда в изготовлении участвовали дети, то вообще за радость было.

«Стала похожа на мальчика»

Ольга Стромская, 38 лет:

– На этом фото мне лет шесть-семь. И ретро-подарок в руках. На утреннике я была львенком. Почему именно такой костюм, не помню. Наверное, это был сценарий детского сада.

Родители сшили мне шортики, купили носочки, надели смешной рыжий парик. И вот я – лев, красотка новогодняя. Из-за парика мне этот костюм, видимо, и запомнился. Дело в том, что я сама от природы кудрявая, длинноволосая. А тут мне надели парик с короткими волосами, и я стала похожа на мальчика.

Помню, тогда этот парик был мне жутко неудобным. Но сейчас смотрю на себя с умилением.

«Всегда нравились наряды принцесс»

Татьяна Кончик, 50 лет:

– Каждый год к новогоднему карнавалу мы с мамой вместе шили костюмы. Я блистала елкой новогодней, сшитой из марли, покрашенной в зеленке и накрахмаленной. Шикарный костюм клоуна был у брата. Всего уже и не вспомнишь.

Году в 1987-1988-м у меня был костюм шахматной королевы. Почему именно он? Я же девочка, мне всегда нравились наряды принцесс и королев.

Мы купили ситец белый, кружево для жабо. Юбку в пол нужно было выклеить квадратами черной бумаги. На подготовку бумажных квадратов и разметку ткани для юбки тогда ушло много времени.

Сейчас, глядя на это фото, испытываешь ностальгию. Все было просто, чисто, понятно… и очень сказочно! Мне кажется, современная жизнь лишила детей этих чувств и эмоций. Они не знают сказок!

«Хочется снова побыть маленькой девочкой»

Лилия Янчукович, 38 лет, «Цыганка»:

– Платья и костюмы, которые мне шили, когда я была помладше, как-то не особо запомнились. Но этот костюм цыганки я помню хорошо. Наверное, потому что помогала маме его шить и украшать.

На фото мне 12 лет. Костюм мне однозначно нравился. По лицу видно, какая я довольная! После того, как мы с мамой смастерили этот костюм, я стала шить костюмы для кукол. И себе придумывала и перешивала разные вещи.

Фотография в костюме цыганки вызывает во мне очень теплые чувства. Хочется хоть ненадолго вернуться в то время и снова побыть маленькой девочкой, которая с мамой шьёт костюм на Новый год.

«При советах» ты был предан одному герою»

Александр, 37 лет, «Петрушка»:

– 1989 год. В то время популярным детским журналом был «Клуб весёлых человечков». Петрушка –один из героев этого журнала. С его образа и взяли идею для новогоднего костюма.

Костюм мне шили бабушка и мама. Сами, вручную. Шили из ткани, ваты, цветной бумаги и картона.

Я помню свои эмоции восторга. Ощущение себя в роли одного из популярных советских персонажей не могло не радовать. Да и сам праздник Нового года, его атмосфера, маскарад, Дед Мороз были большой радостью. И большим подарком.

Я очень давно не видел самоделок. Все идут в ногу со временем. Стараются не отставать друг от друга в современном мире. Современные детские костюмы иногда поражают и удивляют. Чего только не купишь ребенку в интернете! Сейчас, куда ни глянь, одни герои мультфильмов, которые порождают новых героев и антигероев. Дети хотят быть похожими на них. Но каждый Новый год герой ребенка может меняться. «При советах» же ты был предан одному-единственному герою, из года в год.

«Только эмоции благодарности к родителям»

Инна Нестерович, 37 лет:

– Это фото было сделано где-то в начале 1990-х. Тогда все мальчики были зайчиками, а девочки – снежинками. Платье мама шила сама. Чтобы создать пышность, делали подъюбник из простой постельной ткани. Вставляли проволоку, чтобы низ держал форму, и тщательно крахмалили.

Помню, эта корона сваливалась с головы и мешала. Дождик постоянно кололся – неприятно и неудобно. Само платье было тонкое, руки и ноги открыты, а в зале холодно.

Но сейчас, просматривая фотографии с утренников, у меня только эмоции благодарности к моим родителям. Понимаю, в какое время они жили. Родители пытались дать лучшее. Впрочем, как и я сейчас пытаюсь для своих детей.

Папы нет уже 16 лет. Знаю, что он работал и жил для нас с братом. А мама даже сейчас проявляет заботу. Очень приятно приехать после работы на «готовую тарелку супа».

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