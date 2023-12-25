«Бахмут 2.0»: экс-командир роты батальона «Айдар» рассказал об упорных боях за Авдеевку 25.12.2023, 16:26

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Ни одна армия в мире не позволяет себе так терять людей, как российская.

Российская армия пытается взять Авдеевку Донецкой области. Они применяют такую же тактику, как во время боев за Бахмут – засыпают город телами.

Об этом рассказал бывший командир роты батальона «Айдар», военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

«То, что происходит с Авдеевкой – это Бахмут 2.0. Они в прямом физическом смысле засыпают город телами, и по этим телам дальше продвигаются. Это именно мясные штурмы. Никакая другая армия мира никогда не позволяла себе так тратить своих людей, но россияне считают, что для них это нормально. Они считают, что «бабы еще нарожают». Они исходят из этого. Людей не то, что не жалеют, понятия «жалеют» там не существует, но и с чисто военной точки зрения они мягко говоря неэкономно относятся к своему личному составу. И, к сожалению, этому очень тяжело чем-то», — сообщил он.

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