Белорусы бойкотируют оплату лукашистских поборов 3 25.12.2023, 16:39

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Налоговики бьют тревогу.

Налоговики активно просят белорусов уплатить имущественные налоги за 2022 год. Речь о транспортном сборе, за недвижимость и землю, а также арендной плате за пользование земельными участками, которые находится в государственной собственности. Дедлайн по уплате этих налогов наступил еще 15 ноября, но не все белорусы внесли их. Теперь налоговики напоминают про эти сборы и угрожают проблемами.

«В Минске порядка 1,5 млн транспортных средств и объектов недвижимости подлежат налогообложению имущественными налогами, срок уплаты которых наступил 15 ноября. Однако не все минчане исполнили свои налоговые обязательства в положенный срок», — отмечают в инспекции МНС по Минску.

«Учитывая, что с 1 января 2024 года поменяется порядок уплаты имущественных налогов, рекомендуем исполнить свои налоговые обязательства до конца текущего года, и Новый год начать без долгов», — заявляют в инспекции МНС по Минску.

С подобными напоминаниями выступили также и областные налоговые, они напоминают об уплате сборов за 2022-ой, которые нужно внести в нынешнем году.

«Всего налоговыми органами Витебской области предъявлено к уплате физическим лицам 38,5 млн рублей таких платежей, а на учете состоит более 600 тыс. плательщиков, — отмечали в инспекции МНС Витебской области в начале декабря. — Однако несмотря на то, что 15 ноября истек срок уплаты для имущественных платежей, в бюджет еще не поступило порядка 2,9 млн рублей, что составляет 7,5% от исчисленной суммы. Такую задолженность допустили порядка 50 тыс. плательщиков».

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