Россияне штурмуют, но несут огромные потери: где сейчас самые горячие точки фронта 25.12.2023, 16:51

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ВСУ продолжают давать отпор врагу на всех участках фронта. Только за минувшие сутки, 24 декабря, на передовой произошли 66 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. По данным украинских военных, все попытки врага прорвать оборону завершились неудачно.

Одним из самых горячих направлений остается Купянское. Там за сутки была отбита 21 атака врага. В частности, враг штурмовал позиции ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и в районе Стельмаховки Луганской области.

Традиционно активно действовал враг и на Авдеевском направлении. Там за сутки защитники Украины отбили 31 атаку противника.

«Украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери», — говорится в сводке.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 5 атак противника и столько же на Марьинском направлении.

На Шахтерском направлении враг пытался атаковать один раз, а на Запорожском направлении Силы обороны Украины отразили три атаки противника.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки враг совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

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