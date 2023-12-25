Новый BMW M5 рассекретили в рождественском поздравлении 25.12.2023, 17:04

Заряженная версия автомобиля появится в 2024-м году.

Появились официальные фото и видео BMW M5 нового поколения. Заряженная версия BMW 5 Series появится в 2024 году, а пока ее показали в рождественском ролике с Санта-Клаусом. Его опубликовали на Youtube-канале BMW Motorsport.

По сюжету, новый BMW M5 является рождественским подарком. Его заказали в письме Санта-Клаусу, а тот поставил авто под елкой.

Примечательно, что на тизеры попал не седан, а универсал BMW M5 2024. Авто не получило огромную решетку радиатора, как младшая модель BMW M3, но можно разглядеть более агрессивный передний бампер, обвес и расширенные крылья. Сзади обращают на себя внимание спойлер и четыре выхлопных трубы.

Салон BMW M5 на фото и видео не видно, но наверняка седан и универсал получат спортивные сиденья и руль.

Известно, что новый BMW M5 сохранит 4,4-литровый V8 твин-турбо, но его дополнят плагин-гибридной установкой – как в кроссовере BMW XM. Ее отдача превысит 700 сил, а еще авто сможет передвигаться на электротяге. Все BMW M5 2024 будут полноприводными.

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