В Минске объявили о закрытии магазина одной из старейших торговых сетей 1 25.12.2023, 17:46

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Дата закрытия — 4 января.

В Минске объявили о том, что на улице Чкаловской закроется крупный супермаркет «Корона». Этот магазин известной торговой сети работал там с 2016 года в ТЦ «Мост» и занимал более 500 квадратных метров. Дата закрытия — 4 января.

Сама сеть гиперов и магазинов «Корона» принадлежит компании «Табак инвест». Появилась она ещё в далёком 2006 году.

Первый торговый центр «Корона» был открыт 15 августа 2006 года в Минске по улице Кальварийская, 24. На данный момент в сети работает 18 торговых центров по всей Беларуси.

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