Алексей Навальный нашелся в колонии на крайнем севере 4 25.12.2023, 17:58

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Алексей Навальный

От него не было информации почти три недели.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, с которым не было связи почти три недели, нашелся в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Об этом сообщил в соцсети X бывший директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Навального перевели в колонию №3 «Полярный вол» в поселке Харп. Сегодня с ним встретился адвокат.

«Алексей Навальный найден. Он в колонии ИК-3 в Харпе «Полярный волк», Ямало-Ненецкий автономный округ – одна из самых северных и отдаленных колоний вообще. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom», – написал Жданов.

Связь с Навальным, который находился в колонии во Владимирской области, пропала 6 декабря.

Напомним, что Алексей Навальный был отправлен российскими властями в колонию в феврале 2021 года после того, как его объявили виновным в мошенничестве в рамках так называемого «дела Ив Роше». Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

1 декабря Навальный сообщил, что против него возбудили еще одно уголовное дело - по статье о вандализме.

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