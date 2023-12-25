«С женщинами всегда приятнее работать, мужики более зажатые» 2 25.12.2023, 18:15

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Новогодние истории от Деда Мороза из Могилева.

Каждую зиму под Новый год могилевчанин Дмитрий работает Дедом Морозом. По основной профессии он инженер-механик, но уже 25 лет не изменяет себе и преображается в сказочного персонажа. Сказка начиналась с нужды: в 1998 году у молодой семьи родился ребенок, инженерской зарплаты катастрофически не хватало.

Еще во время учебы в машиностроительном институте Дмитрий участвовал в КВН, а у веселых и находчивых всегда найдется неординарный выход из трудного положения, пишет автор Magilev.by. Так однажды под Новый год мужчина решил подработать Дедом Морозом.

– Поначалу работали с женой: она выступала в роли Снегурочки. Когда повзрослела, пришлось искать себе других «внучек»: сначала приглашал знакомых, потом выросла дочка, – рассказывает Дмитрий. – Сейчас ей уже 25 лет, и она помогает мне. Нужда прошла, а вот отказаться от роли деда Мороза трудно.

Женщины, будьте скромнее!

Самый плотный график у Деда Мороза, конечно, 30-31 декабря.

– Сейчас стараюсь 31-го работать только до 9 часов, поскольку родные уже обижаются: несколько лет подряд приходилось выезжать на поздравления новогодними ночами. В основном это ресторанный вариант. Взрослые, как и дети, верят в чудо, хотят, чтобы с ними произошло что-то доброе, сказочное и радостное.

– С женщинами всегда приятнее работать, – признается Дмитрий. – Они активнее участвуют в конкурсах, лучше поют, с ними интересней – мужики более зажатые. Правда, сделаю замечание. Раньше женщины вели себя скромнее. А сейчас некоторые стали слишком раскрепощенными: хватают за бороду и не только за бороду. Ведут себя не всегда прилично. Некоторые дамы путают посох с шестом для стриптиза: начинают с ним танцевать. Конечно, такое случается, когда компания уже подвыпила и сбросила налет цивилизованности…

У знакомого Деда Мороза вообще был случай: еле из ресторана ноги унес. Одна из женщин начала приставать к Дедушке, лапать, где попало. Дед Мороз не мужчина по вызову, начал отталкивать чересчур назойливую даму. И тут уже за нее заступились подвыпившие «кавалеры». Чуть не побили Деда Мороза… Но это, конечно, из ряда вон выходящий случай. В основном все относятся по-доброму.

Создавая сказку детям, попадаешь в нее сам

А вот с детьми всегда радостно и хорошо.

– Мне нравится быть волшебником даже после 25 лет дедморозовского стажа. – рассказывает Дмитрий. – Очень трогает, когда видишь горящие глаза детей, их искреннюю веру в чудо. Особенно приятно, когда после нашего визита малыши говорят: «Вот этот Дед Мороз настоящий, а в садике был ненастоящий». Благодаря образу главного новогоднего персонажа я сам в праздники попадаю в сказку и получаю удовольствие от того, что ее создаю. В агентствах сейчас хотят более технически подкованных Дедов Морозов, но я принадлежу к советскому поколению. Мне ближе классический Дедушка старой версии, который разговаривает с людьми, интересуется ими. Люблю вовлекать в сказку даже бабушек. Всегда, если они присутствуют на семейном празднике, обращаюсь к ним:

– Здравствуй девочка, как тебя зовут?

– Валентина Васильевна.

– Сегодня для меня ты будешь девочкой Валей.

Дети и все присутствующие заходятся от смеха. Сажу бабушку, как маленькую девочку на коленки. Она рассказывает мне стишки, смеется: «Не вспомнить уже, когда я в последний раз у Дедушки Мороза на коленках сидела».

Все по-доброму, с теплом. Дед Мороз старой доброй версии нравится и детям, и взрослым.

– Нужно быть и хорошим психологом, уметь разрядить обстановку, – признается наш герой. – Всегда видишь, где в доме любовь царит, а где есть напряжение. Как-то на Новый год меня пригласили к ребенку родственники со стороны отца. Якобы папа встретил Деда Мороза и отправил его к сыну с подарками. Самого отца не было, может, работал где-то на вахте… Но его родители все фиксировали на камеру – как я поздравил, все ли подарки подарил. Видно было, что две семьи очень напряжены.

Помню год, когда на мой вопрос: «Что ты хочешь, чтобы я тебе под елку положил?» почти все малыши отвечали: котенка либо щеночка. Детям не нужны дорогие вещи, они хотят, чтобы рядом был живой друг. Возможно, потому что в семьях не хватает тепла.

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