Forbes: Содержимое последних пакетов помощи говорит об изменении военной стратегии Украины 25.12.2023, 18:58

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Содержимое пакетов помощи поступающих в Украину обычно дает представление о состоянии войны и помогает спрогнозировать будущие этапы военных операций. Как пишет Forbes, например, накануне украинского контрнаступления в пакеты помощи входил ряд бронетехники и других систем, необходимых для наступления на российские войска.

В то же время в последнем пакете помощи от США для Украины включено большое количество боеприпасов, оборудования для подрыва и заграждения HESCO.

«Хотя многие из этих предметов были ожидаемыми, включение заграждений HESCO указывает на возможный сдвиг в военных действиях Украины в сторону большей оборонительной направленности».

Как напоминает издание, заграждения HESCO - это разборные сварные сетчатые корзины, которые раскладываются в большие кубы. После разложения эти кубы заполняются почвой и соединяются вместе, образуя стену.

«Стена HESCO способна выдержать мощный взрыв и остановить большинство снарядов прямой наводки, предлагая большую защиту, чем бетонная стена. Кроме того, команда солдат, оснащенная фронтальным погрузчиком, может быстро заполнить эти корзины, фактически создав очень сильную оборонительную позицию за считанные часы», - говорится в статье.

Учитывая их широкое использование американскими военными, вполне вероятно, что в наличии были значительные запасы, которые можно было бы передать Украине.

«Поставка заграждений HESCO в Украину указывает на необходимость для украинцев быстро занять оборонительную позицию, вероятно, для отражения нового наступления, начатого российскими войсками... Эти барьеры дадут украинским войскам возможность укрепить свои позиции и построить экспедиционные базы вдоль нынешних линий.... Такие позиции будет трудно захватить российским войскам», - пишет Forbes.

Кроме того, отмечается, что эти заграждения пригодятся ВСУ во время удержания плацдарма на Левобережье Херсонщины, где они противостоят многочисленной российской группировке.

«Поддоны с разобранными заграждениями HESCO могут быть легко доставлены в Кринки, чтобы украинские морские пехотинцы могли укрепить свои позиции, что позволит им отбить следующие волны атак», - говорится в статье.

Кроме того, заграждения HESCO позволят украинским силам быстро установить оборонительные позиции возле Бахмута и Авдеевки и позволят украинцам укрепить ключевые объекты инфраструктуры в этом районе, что позволит им лучше противостоять российской артиллерии.

«Поставка заграждений HESCO также может свидетельствовать о долгосрочном плане украинских сил занять более оборонительную позицию. Эта оборонительная стратегия, требующая меньше ресурсов, становится все более важной, поскольку иностранная поддержка потенциально может уменьшиться. Однако такое изменение позиции, скорее всего, является лишь временным, что позволяет украинцам выиграть время для получения оборудования, которое уже было обещано другими странами. Кроме того, это дает украинским войскам решающее время для тренировок с новоприобретенной техникой, в частности, истребителями, обещанными США», - добавляют в Forbes.

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