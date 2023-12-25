Зеленский: Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год 25.12.2023, 19:09

За неделю у россиян минус пять самолетов.

На Рождество украинские военные сбили десятки целей российских оккупантов, в том числе боевые самолеты страны-агрессора РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 декабря в Telegram.

«Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 Shahed и несколько ракет, но и еще две российские «сушки». Всего за неделю у террористов минус пять самолетов. Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов», – написал он.

Президент Украины упомянул о системах противовоздушной обороны.

«Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле. Спасибо всем нашим воинам за меткость и силу. Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый, кто помогает», – подчеркнул Зеленский.

Он пожелал украинцам, чтобы 2024 год был светлее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».