Житель Молодечно нашел болт в банке с фасолью 25.12.2023, 19:16

Соцсети отреагировали.

Житель Молодечно Александр на днях купил в магазине фасоль с овощами. Кроме того, что было обещано в составе консервации, в банке молодой человек, как он утверждает, нашел болт. Фото мужчина разместил в группе «Мое Молодечно» во «ВКонтакте».

По словам Александра, фасоль была куплена в одном из магазинов Fix Price.

— Будьте аккуратны, если будете брать в Fix Price такую фасоль, — написал он под фото.

В комментариях под снимком один из пользователей заметил, что претензии должны быть не к сети магазинов, а к производителю. В ответ на это Александр отметил, что тут вообще «никто не виноват».

— Всякое может случиться на производстве, и не всякий раз можно все заметить, — поделился мнением на этот счет сам молодой человек. — [Этот] пост просто предупреждение, а не какой-то там негатив с моей стороны.

Судя по всему, с жалобами молодой человек никуда обращаться не собирается. К «находке» он отнесся спокойно, а некоторый пользователи восприняли ее с юмором и в комментариях стали делиться остротами на эту тему.

— Если постоянно покупать эту фасоль, то можно собрать станок, — пошутила одна из пользовательниц.

— Новый продукт «фасоль с болтами», — подхватил другой.

— Это акция от производителя. Купи фасоль, собери комод, — заметил третий.

Были и те, кто просто отмечал: «Положили болт».

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