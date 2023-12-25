Житель Молодечно нашел болт в банке с фасолью
- 25.12.2023, 19:16
Соцсети отреагировали.
Житель Молодечно Александр на днях купил в магазине фасоль с овощами. Кроме того, что было обещано в составе консервации, в банке молодой человек, как он утверждает, нашел болт. Фото мужчина разместил в группе «Мое Молодечно» во «ВКонтакте».
По словам Александра, фасоль была куплена в одном из магазинов Fix Price.
— Будьте аккуратны, если будете брать в Fix Price такую фасоль, — написал он под фото.
В комментариях под снимком один из пользователей заметил, что претензии должны быть не к сети магазинов, а к производителю. В ответ на это Александр отметил, что тут вообще «никто не виноват».
— Всякое может случиться на производстве, и не всякий раз можно все заметить, — поделился мнением на этот счет сам молодой человек. — [Этот] пост просто предупреждение, а не какой-то там негатив с моей стороны.
Судя по всему, с жалобами молодой человек никуда обращаться не собирается. К «находке» он отнесся спокойно, а некоторый пользователи восприняли ее с юмором и в комментариях стали делиться остротами на эту тему.
— Если постоянно покупать эту фасоль, то можно собрать станок, — пошутила одна из пользовательниц.
— Новый продукт «фасоль с болтами», — подхватил другой.
— Это акция от производителя. Купи фасоль, собери комод, — заметил третий.
Были и те, кто просто отмечал: «Положили болт».