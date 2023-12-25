Как выглядят хорошие двушки до $70 тысяч 2 25.12.2023, 19:59

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Недалеко от центра, у метро и с ремонтом.

В любом районе Минска можно найти двухкомнатную квартиру дешевле 70 тысяч долларов. За эту цену Realt.by решил поискать варианты с хорошим ремонтом, мебелью и техникой. Некоторые двушки находятся недалеко от центра, одна у самого метро. Посмотрите, как они выглядят.

Улица Маяковского (Ленинский район)

Дом на Маяковского, 117/2 был построен в 1964 году в пять этажей. В 2012 там провели капитальный ремонт. На предпоследнем этаже продается двушка в 46,4 м². Кухня — 5,7 квадратного метра.

В квартире одна комната является проходной. Во второй изначально была кладовая, но ее убрали, увеличив жилое пространство. В двушке сделан хороший ремонт в скандинавском стиле. Стены выровнены и окрашены, разведена электрика, установлена современная сантехника. В кухне стоит бытовая техника. Во всех комнатах имеются стеклопакеты. На полу лежит ламинат и плитка.

Санузел здесь совмещенный. В гостиной есть выход на открытый балкон.

Дом располагается рядом с Лошицким парком.

Стоимость двушки — 64 тысячи долларов. Квадратный метр — 1379 долларов.

Улица Кузьмы Чорного (Первомайский район)

Продается квартира в сталинке на Кузьмы Чорного, 11. Ее построили в 1958 году. Двушка находится на последнем третьем этаже и занимает 38 м², кухня — 6 квадратных метров.

В квартире две отдельные комнаты. Тут сделана узаконенная перепланировка. Между кухней и комнатой стоит стеклянная перегородка. В двушке высокие потолки, большие окна, толстые кирпичные стены. После ремонта никто в ней не проживал. Продается квартира со всей мебелью и техникой. Выход на открытый балкон находится в кухне.

Санузел — совмещенный, облицован плиткой. На полу в комнатах лежит паркет.

Дом находится в 10 минутах ходьбы от парка Челюскинцев и метро.

Стоимость квартиры — 68 тысяч долларов. Метр — 1789 долларов.

Улица Челюскинцев (Заводской район)

Четырехэтажный кирпичный дом на Челюскинцев, 9 был построен в 1963 году, в 2022-м там закончили капитальный ремонт. Здесь продается двухкомнатная квартира общей площадью 43,2 м² и кухней в 6 квадратных метров.

В квартире сделана перепланировка. Владельцы заложили дверной проем из коридора в кухню и убрали стену между кухней и жилой комнатой. Таким образом, получилось совмещенная кухня-гостиная. Внутри сделан хороший ремонт, висит кухонный гарнитур, установлена техника и сантехника, в комнате есть шкаф-купе.

В квартире нет балкона, а санузел — совмещенный и облицован плиткой.

Дом располагается рядом со станцией метро «Автозаводская».

Цена квартиры — 62 тысячи долларов. Квадратный метр — 1435 долларов.

Проспект Жукова (Московский район)

На проспекте Жукова, 21/1 стоит пятиэтажный дом 1964 года постройки. В 2005 году там сделали капитальный ремонт. На последнем этаже продается квартира площадью 43,4 м² и с кухней в 6 м².

В квартире сделан хороший ремонт. В проходной комнате с выходом на открытый балкон обустроена гостиная. Во второй располагается спальня.

Тут есть мебель и техника. В кухне установлены кухонный гарнитур, импортная техника: газовая варочная панель и духовой шкаф Samsung, холодильник Bosch, вытяжка, фильтр для воды. Техника находится на гарантии.

Совмещенный санузел облицован плиткой. Там стоит стиральная машина LG. На полу в жилых комнатах лежит ламинат.

Дом находится недалеко от станции метро «Грушевка».

Стоимость квартиры — 69,5 тысячи долларов. Метр обойдется в 1601 долларов.

На Волгоградской, 67 продается двухкомнатная квартира на последнем пятом этаже. Дом построили в 1964 году, а в 2010 там провели капитальный ремонт. Двушка занимает 42,9 квадратного метра, кухня — 5,7 м².

Внутри сделан очень стильный и хороший ремонт: стены ровные и оклеены обоями, заменены радиаторы отопления, в кухне и санузле имеются теплые полы. В квартире две отдельные комнаты. В той, что побольше, с балконом, организовано еще одно помещение, установлен шкаф.

В кухне есть кухонный гарнитур и мебель, у окна сделана столовая зона.

Санузел здесь совмещенный и с душем. Балкон — застеклен. Все, что есть на фото, остается в квартире.

Дом располагается недалеко от трамвайных путей. Также рядом находится автобусная остановка. До метро — 10 минут езды. Рядом Севастопольский парк.

Квартира стоит 69 900 долларов. Цена метра — 1629 долларов.

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