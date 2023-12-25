Биткоин превзошел по росту золото и фондовый рынок 25.12.2023, 20:04

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Что на это повлияло.

В 2023 году биткоин вырос более чем на 160% — с $16,5 тыс. до $44 тыс. Восстановление первой криптовалюты, а вслед за ней и большой части рынка цифровых активов — это ставка участников отрасли на спотовые биткоин-ETF, одобрение которых прогнозируют в ближайшее время, считают в Bloomberg.

Рост курса биткоина увеличил рыночную капитализацию ведущего цифрового актива примерно на $530 млрд. Инвесторы снова стали идти на риск, и в цене взлетели многие другие криптовалюты. Так, инвестор, купивший Solana (SOL) на $100 тыс. в начале 2023 года, сейчас получил бы прибыль более чем в $800 тыс., посчитал Bloomberg.

В статье проанализированы движения рынка и сделана подборка фактов, показывающих, как криптовалюты вели себя в 2023 году. Отмечается, что «чувство обреченности, охватившее криптовалютные рынки в конце 2022 года после потери $1,5 трлн, спустя 12 месяцев уступило место совсем другому чувству — жадности».

В первую очередь авторы отмечают, что в 2023 году биткоин опередил мировой фондовый рынок и золото по динамике роста. Издание сравнивает собственные индексы по классам активов.

При этом первая криптовалюта продолжает торговаться ниже своего исторического максимума $69 тыс., зафиксированного в ноябре 2021 года. В начале декабря BTC поднялся до $44,2 тыс., установив на этой отметке локальный максимум с апреля 2022 года.

Акции майнеров биткоина Marathon Digital и Riot Platforms, криптобиржи Coinbase и компании MicroStrategy, много инвестирующей в BTC, выросли в 2023 году на фоне восстановления криптовалютных рынков. Капитализация Coinbase увеличилась почти на 400%, несмотря на судебный иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отмечает издание.

Этому способствовал тот факт, что протоколы ликвидного стейкинга предлагают упрощенный способ такого заработка, в отличие от самостоятельного стейкинга. Популярность сервиса в Ethereum, в частности, стала расти после обновления сети ведущего альткоина в апреле этого года.

Еженедельные объемы торгов NFT поднялись с минимумов к концу года — от $50 млн в октябре до примерно $180 млн в декабре, пишут авторы статьи, ссылаясь на данные Nansen. Но это лишь малая часть от пика 2022 года в $1,8 млрд. Это говорит о том, что сектору в целом предстоит большой путь, чтобы возродить былой уровень интереса.

Кроме того, распределение рынка среди криптовалютных бирж в течение 2023 года заметно изменилось. На начало года на Binance приходилось более 65% спотовых объемов, а к концу года на фоне судебных разбирательств криптобиржи в США ее доля упала ниже 44%.

Binance по-прежнему остается крупнейшей площадкой. Но часть ее бизнеса забрали платформы, ориентированные на Азию, такие как Upbit, Bybit и OKX.

Преобладание чувства «жадности» на крипторынке в конце 2023 года показывает и индекс «Страха и жадности». В декабре показатель колеблется на уровне 65–74 балла — на границе с «чрезвычайной жадностью», которая начинается от 75 баллов. В конце 2022 года и начале текущего индикатор находился на отметках около 25–30 баллов.

Активность майнеров тоже бьет рекорды. Сложность майнинга биткоина 23 декабря обновила исторический максимум, достигнув 72,01 Т. Средний хешрейт в сети биткоина вырос до 515,36 EH/s, что также является максимальным значением.

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