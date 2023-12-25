Родители хвастаются, какие подарки дали детям у них на предприятиях

Родители хвастаются, какие подарки дали детям у них на предприятиях2
- 25.12.2023, 20:16
- 2,588
У кого больше конфет?
Почти неделю белорусы хвастаются в соцсетях подарками, которые на работе выдали им и их детям. «Зеркало» предлагает посмотреть распаковку конфет в наборах для дочек и сыновей.
Такие подарки выдали детям сотрудников Слуцкого сыродельного комбината.
@akena43 #новыйгод #подарочки #конфетки ♬ Last Christmas Remix - Nhạc Noel Giáng Sinh Remix - VM MEDIA
А это с большой коробкой вернулся с работы домой папа, который работает на Белорусском металлургическом заводе. В ней наборы конфет для двух детей, а еще приглашение на утренник.
@yulia_s94 Подарки от БМЗ деткам #новыйгод #подарки #подароксработы ♬ Magic Glockenspiel - DOMANSED
Подарок для детей от Минского тракторного завода. В комментариях один из пользователей поинтересовался, а где же трактор, на что автор ролика отшутилась: «Позже подвезут».
@tatiayas0gq #трактарныйзавод#рб#распаковка#минск ♬ Новый герой - Мираж
Конфетные наборы, которые получили на утреннике дети сотрудников пинского предприятия «Полесье».
@boyuwl #подарок #подарокнановыйгод #подароксработы #работа #работаем #беларусь #подарокдетям ♬ Jingle Bell Rock - Glee
Конфетный набор, который выдали на «Белоруснефти».
А это небольшая, но красивая коробка конфет для детей сотрудников Полоцкого госуниверситета.
@anastasiasukhaya1 #Полоцкий гос. университет#детям #подарокНовыйгод ♬ Magic Glockenspiel - DOMANSED