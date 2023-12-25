Родители хвастаются, какие подарки дали детям у них на предприятиях 2 25.12.2023, 20:16

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У кого больше конфет?

Почти неделю белорусы хвастаются в соцсетях подарками, которые на работе выдали им и их детям. «Зеркало» предлагает посмотреть распаковку конфет в наборах для дочек и сыновей.

Такие подарки выдали детям сотрудников Слуцкого сыродельного комбината.

А это с большой коробкой вернулся с работы домой папа, который работает на Белорусском металлургическом заводе. В ней наборы конфет для двух детей, а еще приглашение на утренник.

Подарок для детей от Минского тракторного завода. В комментариях один из пользователей поинтересовался, а где же трактор, на что автор ролика отшутилась: «Позже подвезут».

Конфетные наборы, которые получили на утреннике дети сотрудников пинского предприятия «Полесье».

Конфетный набор, который выдали на «Белоруснефти».

А это небольшая, но красивая коробка конфет для детей сотрудников Полоцкого госуниверситета.

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