Под Минском продают современный коттедж с мебелью 3 25.12.2023, 20:30

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Можно покупать и сразу заселяться.

Этот дом со всеми удобствами находится в коттеджной застройке в Мачулищах, что всего в десяти километрах от Минска. В нем сочетаются эргономичность дизайна, комфорт и экологичность, а также владельцы уже сделали современный ремонт и продают дом с мебелью. Поэтому этот вариант отлично подойдет для тех, кто хочет приобрести жилье и сразу в него заселиться, пишет Realt.by.

Коттедж — двухуровневый. Построен в 2016 году. Дом выполнен из газосиликатных блоков 400 мм. Он утеплен, оштукатурен и покрашен. Фундамент — свайно-ростверковый, а крыша сделана из модульной металлочерепицы Budmat. Перекрытия утеплены минеральной ватой. В коттедже установлены современные пластиковые окна. Высота потолков — 2,91 метра.

В доме три жилых комнаты, кухня, большая гостиная-столовая с камином и выходом на террасу, гардеробная и котельная. Общая площадь дома — 149,6 «квадрата». Есть мансардный этаж площадью 50 «квадратов», который в перспективе можно обустроить как угодно, а также сауна и камин.

В коттедже проведены все необходимые коммуникации. Установлено современное газовое оборудование в виде экономичного котла марки Vaillant, за счет которого производится отопление и подогрев воды во всем доме. Вода и канализация — центральные. Есть электроснабжение и интернет (оптоволокно).

Изюминкой объекта можно считать красивую территорию с обустроенной зоной отдыха, где можно уединиться и спокойно отдохнуть. Возле дома есть земельный участок в 12 соток. На его территории высажены плодовые деревья и кустарники.

Здесь также предусмотрен гараж с дополнительными местами для парковки.

Сами Мачулищи являются тихим и спокойным местом, которое располагает к размеренной и спокойной жизни, вдали от шума и пыли города. Здесь хорошее транспортное сообщение — ходят электричка, маршрутка и автобус каждые 15 минут. В шаговой доступности детский сад, школа и множество магазинов.

За коттедж просят 244 тысячи долларов.

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