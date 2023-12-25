Украина планирует разорвать соглашение и два протокола с Беларусью 2 25.12.2023, 20:41

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Они касаются свободной торговли между двумя странами.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что законопроектом предлагается прекратить действие:

Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле, совершенного 17 декабря 1992 года в г. Киеве и ратифицированного Законом Украины от 19 марта 1999 года № 531-XIV;

Протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь об изъятии из режима свободной торговли к соглашению между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года, совершенного 13 февраля 1998 года в городе Киеве и ратифицированного Законом Украины от 19 марта 1999 года № 531-XIV;

Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года, совершенного 18 октября 2005 года в Минске и ратифицированного Законом Украины от 20 декабря 2006 года в городе Киеве № 500-V; Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством 2006 года № 500-V.

Мельничук сообщает, что причиной этого является коренное изменение обстоятельств и совершение РФ военной агрессии против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, причастность Республики Беларусь к незаконному применению силы против Украины, в частности начиная с 24.02.2022 осуществления РФ военной агрессии и резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 02.03.2022 № ES-11/1 «Агрессия против Украины».

Кабмин уже внес проект закона в Верховную раду под номером 0240.

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