В Великобритании счастливчик выиграл 15 млн фунтов в лотерею 25.12.2023, 21:07

Рождественское чудо?

В Великобритании счастливый победитель национальной лотереи выиграл джекпот в 15 миллионов фунтов стерлингов в канун Рождества.

В лотерее Lotto призвали людей проверить свои билеты и позвонить, чтобы получить огромный приз, пишет Independ.co.uk.

«Отличная новость: один счастливый обладатель билета выиграл сегодняшний праздничный джекпот в лотерею „Must Be Won“ в размере 15 миллионов фунтов стерлингов», — сказал в субботу представитель Национальной лотереи Энди Картер.

Он призвал всех немедленно проверить свои лотерейные билеты.

«Это Рождество, безусловно, является поводом для радости. Призываем игроков проверить свои билеты и позвонить нам, чтобы получить сегодняшний захватывающий джекпот», — добавил он.

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