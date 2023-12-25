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Белорусам назвали простой метод проверки красной икры

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  • 25.12.2023, 21:52
  • 3,476
Белорусам назвали простой метод проверки красной икры

Поможет кипяток.

В эфире телеканала СТВ белорусам назвали метод проверки красной икры при помощи кипятка.

В сообщении сказано, что метод каждый сможет повторить у себя дома и для него будет нужен только кипяток. Так, необходимо в горячую воду опустить несколько икринок. В том случае, если икра настоящая, то вода бы немного побелела. Кроме того, в ней бы появились своеобразные белые нити. Если же икра некачественная, то икринки начинают мутнеть. В эфире телеканала заметили, что красная икра является одним из самых подделываемых продуктов.

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