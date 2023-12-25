Знаменитый соломенный козел в Швеции дожил до Рождества вопреки традиции сжигания
- 25.12.2023, 22:02
С момента своего создания в 1966 году соломенная фигура горела 30 раз.
Шведский соломенный козел в городе Евле, известный во всем мире тем, что его регулярно пытались поджечь, в этом году дожил до Рождества.
Об этом сообщает его аккаунт в Twitter (X).
I might look a bit rough, but I made it! Merry Christmas! ⭐ pic.twitter.com/XzkWzc4XOT— Gävlebocken (@Gavlebocken) December 25, 2023
На свежей фотографии, сделанной 25 января, можно увидеть уцелевшего 13-метрового гигантского соломенного козла.
«Возможно, я выгляжу немного грубовато, но я это сделал! Счастливого Рождества», – сказал он.
С момента своего создания в 1966 году соломенная фигура горела 30 раз. Последний раз он сгорел в 2021 году.