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Знаменитый соломенный козел в Швеции дожил до Рождества вопреки традиции сжигания

  • 25.12.2023, 22:02
Знаменитый соломенный козел в Швеции дожил до Рождества вопреки традиции сжигания

С момента своего создания в 1966 году соломенная фигура горела 30 раз.

Шведский соломенный козел в городе Евле, известный во всем мире тем, что его регулярно пытались поджечь, в этом году дожил до Рождества.

Об этом сообщает его аккаунт в Twitter (X).

На свежей фотографии, сделанной 25 января, можно увидеть уцелевшего 13-метрового гигантского соломенного козла.

«Возможно, я выгляжу немного грубовато, но я это сделал! Счастливого Рождества», – сказал он.

С момента своего создания в 1966 году соломенная фигура горела 30 раз. Последний раз он сгорел в 2021 году.

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