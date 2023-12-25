Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц

Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц12
- 25.12.2023, 22:17
- 4,724
Диктатор снова хрипел, говоря о яйцах.
Президент России Владимир Путин попросил белорусского диктатора Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца. Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.
«За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в яйце курином и в других продуктах», — сказал узурпатор улыбнувшись и посмотрев на Путина.
Тот в ответ обратился к Лукашенко: «Поставьте нам немножко, не жадничайте».