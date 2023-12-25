Путин попросил Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц 12 25.12.2023, 22:17

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Фото: Getty Images

Диктатор снова хрипел, говоря о яйцах.

Президент России Владимир Путин попросил белорусского диктатора Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца. Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

«За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в яйце курином и в других продуктах», — сказал узурпатор улыбнувшись и посмотрев на Путина.

Тот в ответ обратился к Лукашенко: «Поставьте нам немножко, не жадничайте».

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