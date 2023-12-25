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В Мадриде состоялся забег Санта Клаусов

  • 25.12.2023, 22:24
В Мадриде состоялся забег Санта Клаусов

Видеофакт.

В испанской столице Мадрид в воскресенье состоялся 12-й по счету забег Санта Клаусов.

Об этом сообщает ABC.

Мероприятие собрало семь тысяч участников пробежали четыре километра в рамках благотворительного мероприятия в поддержку Красного Креста и его проекта по профессиональной подготовке молодых людей, находящихся под угрозой социальной изоляции.

Забег, который стартовал и финишировал на проспекте рядом с площадью Колумба, прошел в праздничной атмосфере. Его взрослые участники были одеты в костюмы Санта Клаусов, а младшие – эльфов.

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