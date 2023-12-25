Глава МИД Чехии: Основная задача Европы – держать Россию как можно дальше от границ 25.12.2023, 22:37

И для этого нужно продолжать помощь Украине.

Европе необходимо держать Россию как можно дальше от своих границ. И для этого нужно продолжать помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Чехии Яна Липавского для CTK.

«Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая острит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии», - отметил министр.

По его словам, помощь Украине — военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная — идет на пользу европейской безопасности.

«Если Украина падет, мы столкнемся с Россией ближе — буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить», - подчеркнул глава МИД.

Липавский считает, что нужно объяснить населению стран Европы, почему важно продолжать помощь Украине в войне с Россией.

«Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача — держать Россию как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика. Дебаты непростые, но мы видим, что европейские страны способны в результате прийти к соглашению», - добавил он, комментируя решение ЕС начать вступительные переговоры с Украиной.

Чиновник также спрогнозировал, что лидеры ЕС все же согласуют 50 млрд евро для Украины на внеочередном саммите, который состоится 1 февраля.

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